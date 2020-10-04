Kumyalı genel kurulu ertelendi

BTM İkinci Lig kulüplerinden Kumyalı’da Hakan Ceylanlı başkanlığındaki yönetim kurulu dün genel kurul gerçekleştirecekti.
Ancak Sağlık Bakanlığından onay çıkmaması ve İskele Kaymakamlığı’ndan izin verilmemesinden dolayı başkanlık seçimi ileri bir tarihe ertelendi.
Kumyalı yönetimi genel kurul öncesinde genel kurul öncesinde gerekli kuralları açıklamış, genel kurulda oy kullanma hakkı olan üye listesini de açıklamıştı.
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