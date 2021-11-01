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Lapta’da ilk taklalar Sapsızoğlu’ndan

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Hasan Sapsızoğlu, Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ ile öğrencilerin aileleriyle bir araya gelirken, Tekin Adalı Spor Tesisinde çocuklara ilk taklalarını attırdı

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Lapta’da ilk taklalar Sapsızoğlu’ndan
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Lapta Belediyesi ile KKTC Cimnastik Federasyonu iş birliğinde hizmete giren Lapta Belediyesi Tekin Adalı Spor Tesisi yarın hizmete girecek.
Cimnastik çalışmalarının yapılacağı Lapta Belediyesi Tekin Adalı Spor Tesisi hizmete girmeden önce Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ ve Cimnastik Federasyon Başkanı Hasan Sapsızoğlu,cimnastik eğitimi alacak öğrencilerin aileleriyle bir araya geldi.
Gerçekleştirilen sohbet toplantısında, cimnastik eğitimleri başlamadan aileler hem eğitmenlerile sohbet etti hem de salonu gezdiler.
Hasan Sapsızoğlu, Lapta Belediyesi Tekin Adalı Spor Tesisinde ilk antrenmanı da yaptırırken, çocuklara ilk taklalarını attırdı.
 
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