Dairelerde üçüncü hafta geride kaldı

Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nde 3. hafta tamamlanırken, Elektrik Kurumu, Haspolat Cezaevi’nin bir oyuncusunun lisanslı olduğunu iddiasıyla itirazda bulundu

Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda 3. hafta maçları tamamlandı.

Göçmenköy Arslan Bıçaklı Halı Sahasında oynanan ve iki grupta 14 takımın mücadele ettiği turnuvada A grubu maçları Pazartesi B grubu maçları Çarşamba akşamı oynandı.

Turnuvanın tüzüğü gereği (Madde 10) hiçbir takım kadrosunda 2019-20 sezonundan lisanslı oyuncu bulunduramaz. Talimatnameye aykırı olarak lisansı tespit edilen oyuncunun oynadığı tüm maçlarda takımı 3-0 hükmen mağlup sayılacak.

Bu maddeyi ihlal ettiği düşünülen Elektrik Kurumu’nun maçlarda bir oyuncusunun lisanslı olduğunu iddia eden ve 10. maddeyi dikkate alan Haspolat Cezaevi organizasyona yazılı itiraz dilekçesi sundu. Dilekçe Disiplin Kurulu tarafından değerlendirilip karar verilecek.

Turnuvada 3. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

3. Hafta

A Grubu maçlarında alınan sonuçlar

Cengiz Topel-Devlet Piyangoları: 3-10

Jeoloji Maden D.-Karayolları Dairesi: 7-2

Gümrük Dairesi-Turizm Dairesi: 1-6

B Grubu maçlarında alınan sonuçlar

Elektirik Kurumu-Haspolat Cevaevi: 9-1

İhtiyat Sandığı-Tarım Bakanlığı: 2-16

Din İşleri-Gelir Vergi Dairesi: 4-7



