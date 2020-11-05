Atışlar Cumhuriyet için

Atıcılık Federasyonu yönetim kurulu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluş yıldönümü kutlamaları çerçevesinde yarışma organize etti

Mehmet Paralik başkanlığındaki Atıcılık Federasyonu yönetim kurulu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluş yıldönümü kutlamaları çerçevesinde yarışma organize etti.

Atıcılık Federasyonundan yarışma ile ilgili yapılan açıklama şöyle:

“Atıcılık Federasyonu BR (Masa üstü destekli) Havalı Tüfekler KKTC Cumhuriyet Kupası müsabakası düzenliyor. Dünya Havalı ve Ateşli Tüfekler Destekli Atış Federasyonunun (WRABF) teknik kuralları uygulanacak müsabaka, Taşkent Ateşli Yivli Silahlar Poligonunda gerçekleştirilecek. Atıcı sporcular 25m, 50m, 75m ve 100m mesafelere, daire puanlamalı kart hedeflere atış mesafesi zorluklarına ve hava muhalefetine karşı 125 atış yapacaklar.

Sabah saat 08:00’de başlayacak atışlar 07 Kasım ve 21 Kasım tarihlerinde olmak üzere 2 etapta tamamlanacak. Müsabakada Uluslararası Federasyonun kriterlerine uygun özelliklere sahip havalı tüfekler ve standart üretim havalı tüfekler kullanılacak.



