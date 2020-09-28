Dahlameroğlu: Spor sağlıktır

Ali Dahlameroğlu, “Salonları bulaş merkezi olarak göstermeye çalışanlar var. Bu kişiler sporun bağışıklık için gerekli olduğunu anlamak istemiyorlar. Herkes bilmelidir ki spor salonları bulaş merkezi değildir ve spor sağlıktır. Salonlarımız milli servettir.” açıklamasını yaptı

KKTC Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu başkanı Ali Dahlameroğlu, spor salonlarının bulaş merkezi olmadığını açıklarken, sporun sağlık demek olduğuna dikkat çekti.

Ali Dahlameroğlu’nun açıklamaları şöyle:

“Zorlu bir süreçten geçiyoruz. Her sektör çok sıkışık durumdadır.Spor salonları özelinde bakacak olursak biz sektör olarak kabul edilmedik ve sadece spor branşı olarak değerlendirildik. Elbette spor branşıyız ancak bunun yanından gelirini, ekmeğini bu işten kazananlar vardır.

Pandemi sürecinde spor salonları virüs kaynağı olarak gösterildi. 2 hafta önce pandemi için alınması istenilen öneriler medyaya servis edildi ve bir anda salonlardaki üyelikler düştü.

Pandemideki ilk dalgada devlet karar almadan biz zaten tehlike sezince kendimiz salonlarımızı kapattık. Tekrar açılış öncesinde de temsilciler heyeti oluşturduk. Tüm bakanlıkları gezerek durumumuzu anlattık. Her yer açılmasına rağmen bize izin vermediler. Bizi eyleme mecbur bıraktılar ve böylece açılmamıza izin verdiler.

Açılıştan sonra da biz salonların hijyeni için inanılmaz gayret gösteriyoruz. Aylık 2500’den-10000’e kadar salonlarımızın hijyen gideri var. Sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Biz sağlıkta olmazsa olmazız. Ancak maalesef halen salonları bulaş merkezi olarak göstermeye çalışanlar var. Bu kişiler tüm sporların bağışıklık için gerekli olduğunu anlamak istemiyorlar. Herkes bilmelidir ki spor sağlık demektir.

Salonlarımız milli servettir. Kapalı oldukları sürece devlete zarardır. Devletin, spor adına yapması gereken tesisleri, yatırımları borçlanarak biz yapıyoruz.

Takdiri geçtik köstekle karşılaşıyoruz. Devletten yeterli katkıyı alamıyoruz. Yurt dışına yarışmaya gidecek arkadaşlarımızı federasyon olarak desteklemeye çalışıyoruz ancak yeterli olmuyor. Umarız en kısa zamanda sorunlara gerekli çözümler üretilir.”

