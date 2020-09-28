Sertoğlu:Zorlu geçen sezona gönderme yaptık

Hasan Sertoğlu,KTFF Dergisi’nin 2019-2020 sezonu sayısı ile ilgili yaptığı değerlendirmede, “Her şeye rağmen futbol” teması ile zorlu geçen sezona bir gönderme yapmak istediklerini ifade etti

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) resmi yayın organı KTFF Dergisi’nin 2019-2020 sezonu sayısı çıktı.

Ana teması “Her şeye rağmen futbol” olarak belirlenen derginin yapılışına katkı koyanlara teşekkür eden KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, derginin zorlu geçen sezona rağmen sağ salim yetiştirildiğini ve içeriğiyle yine fark yarattığına inandığını söyledi.

“Her şeye rağmen futbol” teması ile zorlu geçen sezona bir gönderme yapmak istediklerini ifade eden Sertoğlu, yoğun geçen sezon programı içerisinde derginin içeriğinde çalışanların büyük emek verdiğini ve futbolu renkli yüzünü okuyuculara sunduğunu kaydetti.

Kendisinin de dergiyi büyük bir keyifle okuduğunu kaydeden Sertoğlu, “Bu geleneği sürdürmeye devam ediyoruz. Artık herkes sezon bittikten sonra ilgiyle derginin çıkış tarihini bekliyor, bu da bizi çok mutlu ediyor.”diye konuştu.

