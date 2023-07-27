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CrossFit'cilerimiz Ankara’ya damga vurdu

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CrossFit'cilerimiz Ankara’ya damga vurdu
22-23 Temmuz tarihleri arasında, Erhan Aydil önderliğinde, Crossfit Back Street organizatörlüğünde Ankara’da Türkiye’nin en büyük salon içi Cross Fit (Fonksiyonel Fitness) yarışmasının üçüncüsü düzenlendi. Ülkemizde faaliyet gösteren Athletic Wolves, Crowstown Fitness, Ness Warriors ve CrossXtreme salonlarından çeşitli kategorilerde birçok atletimiz ter döktü.
27 atletimizin katıldığı ve organizasyon boyunca Youtube’dan canlı yayın yapılan, kıran kırana geçen Battle Of Anatolia, çok heyecanlı mücadelelere ev sahipliği yaptı. 9 farklı kategorinin 4’ünde atletlerimiz podyuma çıkmaya hak kazandı.
Elite Man-Woman kategori birincileri: Fikri Köroğlu-Tebaa Büyükdemir
Master Man-Man kategori birincileri: Hüseyin Kubilay-Kürşad Şentürk
Scaled Man-Woman birincileri: Volkan Aslantaş-Sinem Becan
Beginner Man-Woman kategori üçüncüleri: Salih Kemaneciler-Teslime Kemaneciler
 
 
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