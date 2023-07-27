Galatasaray Icardi'ye kavuşuyor

Galatasaray taraftarının, MauroIcardi hasreti sona eriyor. Arjantinli futbolcunun, yarın gece İstanbul'a gelmesi bekleniyor

Galatasaray, yaklaşık 2 hafta önce hem oyuncuyla hem de Paris Saint Germain ile anlaşma sağlamıştı. Yıldız golcü, menajerliğini de yapan eşi WandaNara'nın sağlık problemi nedeniyle dönüşünü ertelemişti.

Son testlerin olumlu sonuçlanmasının ardından sarı kırmızılı kulüp, Icardi ve ailesinin yapacağı yolculuğu planladı.

Galatasaray, Icardi ile hafta başında 3 yıllık resmi sözleşme imzalamıştı. Sarı kırmızılılar, 30 yaşındaki futbolcuya bonuslarla birlikte yıllık 10 milyon avro maaş verecek.

Paris Saint-Germain kulübüne de 10 milyon avro bonservis bedeli ödenecek. MauroIcardi, geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Galatasaray'da 26 maça çıktı.

Arjantinli futbolcu, bu süreçte 23 kez fileleri havalandırdı, 8 de gol pası verdi.

