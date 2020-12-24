Cook ve Mahirel, Pilli ile görüştü

Avcılık Federasyonu Başkanı Osman Cook ve federasyon Genel Sekreteri Ahmet Mahirel,pandemi nedeni ile alınan önlemler çerçevesinde, özelde Pile'de ikamet eden avcıların, genelde ise tüm avcılık camiasının yaşayabileceği muhtemel sıkıntılar hakkında görüş alış verişinde bulunmak üzere Sağlık Bakanlığı nezdinde temaslarda bulundu.
Avcılık Federasyonu, Sağlık Bakanı Ali Pilli' den alınan bilgi doğrultusunda, ava gidilmesinin engellenmesi yönünde herhangi bir kararın ya da girişimin söz konusu olmadığını açıkladı.
Avcılık Federasyonu, yoğun ve zorlu dönemden geçerken kendilerine vakit ayıran ve konu hakkındaki Avcılık Federasyonunun görüşlerini dinleyen ve avcılıkla ilgili alınacak olan kararlarda iş birliği içerisinde olacağı sözünü veren, Sağlık Bakanına teşekkür etti.
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