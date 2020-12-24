Zihnili Kütahya çıkışta

Temsilcimiz Zihni Temelci’nin formasını giydiği Kütahya Belediyespor, Üçüncü Lig İkinci Grup’ta 15. hafta maçında Kahta 02 Spor ile karşılaştı.
Kütahya Dumlupınar Stadında oynanan maçta Zihni Temelci ilk 11’de sahaya çıkarken, 90 dakika boyunca sahada kaldı.
Kütahya Belediyespor, maçı Erdem’in golüyle 1-0 kazanırken Zihni savunmadaki yerinde müdahaleleriyle rakip forvetlere gol izni vermedi. Maçı 1-0 kazanan Kütahya Belediyespor, zirve yarışının içerisinde yer alırken, 25 puanla ikinci sıraya yükseldi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.