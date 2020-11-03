Çocuklar LTB farkıyla cimnastik öğreniyor

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Çocuk Merkezi’nden yararlanan çocuklara yönelik cimnastik dersleri başlatıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, LTB personeli ve jimnastik eğitmeni Ayçin Çörekçioğlu tarafından Covid-19 tedbirleri alınarak haftada iki kez verilen derslerde merkezden eğitim ve bakım hizmeti alan 3-5 yaş arası ortalama 40 çocuğa temel spor egzersizleri yaptırılıyor. Covid-19 tedbirleri alınarak gerçekleştirilen derslerde öğretici maske takarken, çocuklar da belli bir sayıda derslere katılıyor.

SORÖV yönetiminde 30’dan fazla sosyal mahrumiyetle mücadele eden çocuğa cüzi ücretler karşılığında hizmet veren kreşin yaşadığı sorunlar üzerine Lefkoşa Türk Belediyesi, yönetim ve işletme sorumluluğunu 1 Haziran 2019 tarihinde almıştı.

2019 yılında yapılan Lefkoşa Maratonu’ndan elde edilen 220 bin TL’lik gelir kreşin başka bir binada daha çok çocuğa daha iyi hizmet vermesi için kullanıldı. Toplam 489 bin TL maliyetle LTB’ye ait bir bina kreşe uygun şekilde tadil edilerek eğitim çalışmalarını sürdürüyor.

