Sivri’nin takımına korona şoku

Temsilcimiz Ahmet Sivri’nin formasını giydiği Türkiye İkinci Lig Beyaz Grup ekibi Ankara Demirspor takımında korona virüs şoku yaşanıyor.

10 futbolcunun Covid-19 testinin pozitif çıkması ile ilgili olarak Ankara Demirspor kulübünden şu açıklama yapıldı:

“Perşembe günü Mamak Fk ile oynayacağımız Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu karşılaşması öncesi takımımızda yapılan Covid-19 testi sonucunda 10 futbolcu, 1 antrenör ve 4 personelimizin Koronavirüs testi pozitif sonuçlanmıştır.”

