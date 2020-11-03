Sivri’nin takımına korona şoku

Temsilcimiz Ahmet Sivri’nin formasını giydiği Türkiye İkinci Lig Beyaz Grup ekibi Ankara Demirspor takımında korona virüs şoku yaşanıyor.
10 futbolcunun Covid-19 testinin pozitif çıkması ile ilgili olarak Ankara Demirspor kulübünden şu açıklama yapıldı:
“Perşembe günü Mamak Fk ile oynayacağımız Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu karşılaşması öncesi takımımızda yapılan Covid-19 testi sonucunda 10 futbolcu, 1 antrenör ve 4 personelimizin Koronavirüs testi pozitif sonuçlanmıştır.”
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