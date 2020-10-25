CMC’de şampiyonu Penn

KKTC Golf Federasyonu turnuva takvimi çerçevesinde gerçekleşen Cengiz Topel Open Golf Turnuvası CMC Golf Kulübü Yeşilyurt sahasında oynandı.

Geniş bir katılımla gerçekleşen turnuva Stableford Formatında Full Handicap ve 18 çukur olarak oynandı. Turnuva Birinciliğini 43 Puan ile StanleyPenn aldı. Merve Keser O’Donnel 42 Puan ile ikinci olurken Olgun Emirzade 39 Puan ile turnuvanın üçüncüsü oldu. Turnuvanın Gross Birinciliğini ise 27 Gross Puanı ile Akay Çolak aldı.

Turnuva sonrası ödüller KKTC Golf Federasyonu Başkan’ı Dr. Hasan Garabli ve Federasyon Kaptan’ı Hasan Kasapoğluları tarafından kazananlara takdim edildi.

