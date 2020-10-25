banner480
banner69
Afrodisia heyecanı tamamlandı
Afrodisia heyecanı tamamlandı
2 0
Rüstem Tatar, 90’ıncı yaş gününü ailesi ve Fuat Oktay ile kutladı
Rüstem Tatar, 90’ıncı yaş gününü ailesi ve Fuat Oktay ile kutladı
42 0
 
Bluefin havuza damga vurdu
Bluefin havuza damga vurdu
15 0
Trafiğe bir genç fidan daha
Trafiğe bir genç fidan daha
647 0
Aşina: Kaymaklı ailesi büyüyor
Aşina: Kaymaklı ailesi büyüyor
28 0
Offroad’ta Afrodisia heyecanı yaşanacak
Offroad’ta Afrodisia heyecanı yaşanacak
22 0
Sivrisinekler perişan ediyor
Sivrisinekler perişan ediyor
41 0
banner529

CMC’de şampiyonu Penn

banner476

CMC’de şampiyonu Penn
KKTC Golf Federasyonu turnuva takvimi çerçevesinde gerçekleşen Cengiz Topel Open Golf Turnuvası CMC Golf Kulübü Yeşilyurt sahasında oynandı.
Geniş bir katılımla gerçekleşen turnuva Stableford Formatında Full Handicap ve 18 çukur olarak oynandı. Turnuva Birinciliğini 43 Puan ile StanleyPenn aldı. Merve Keser O’Donnel 42 Puan ile ikinci olurken Olgun Emirzade 39 Puan ile turnuvanın üçüncüsü oldu. Turnuvanın Gross Birinciliğini ise 27 Gross Puanı ile Akay Çolak aldı.
Turnuva sonrası ödüller KKTC Golf Federasyonu Başkan’ı Dr. Hasan Garabli ve Federasyon Kaptan’ı Hasan Kasapoğluları tarafından kazananlara takdim edildi.
 
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.