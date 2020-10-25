Fenerbahçeliler’in özlemi bitti

KKTC Fenerbahçeliler Derneğinde lokal özlemi biterken, dernek üyeleri, yeni dernek lokalinde ilk maçlarını izlemenin mutluluğunu yaşadılar.

KKTC Fenerbahçeliler Derneği üyeleri Fenrbahçe – Trabzonspor derbi maçı ile birlikte yeni dernek lokalinde maç izleme keyfi yaşamaya başladılar.

Toykan Özdamar başkanlığındaki KKTC Fenerbahçeliler Derneği yönetim kurulunun imece usulü ve özverili çalışmaları ile tamamlanan lokal, Küçük Kaymaklı eski postanesinin restore edilmesi ile yapıldı.

