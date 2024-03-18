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Yenicami’de Kınacı dönemi

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Yenicami’de Kınacı dönemi
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Aksa Süper Ligin ikinci yarısında kötü sonuçlar alan ve play out hattına yaklaşan Yenicami'de Emre Perçinci'nin istifasından sonra yeni teknik direktör belli oldu.
Ahmet Gençosman başkanlığındaki yönetim göreve Hüseyin Aşkın Kınacı'yı getirdi.
 
 
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