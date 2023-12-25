Cimnastikte 2024 yılı hedefleri masaya yatırıldı

KKTC Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu, İzmir’e giderek, İzmir’de kamp yapan Cimnastik Federasyonu kafilesinin çalışmalarını yerinde inceledi.

Ziyaret sırasında ikili görüşmeler de yapan Hasan Sapsızoğlu ve asbaşkan Basri Aydoğan, Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkan Vekili İsmail Göktekin ile de bir araya geldi. Yapılan görüşmede 2 federasyon arasında belirlenen 2024 yılı hedefleri konuşuldu.

Görüşmede, KKTC Cimnastik Federasyonu’nun 2032 Yaz Olimpiyatlarına sporcu gönderme hedefi için yapılacak çalışmalar planlandı.

KKTC Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu, görüşme sonrasında, verilen her türlü destekten dolayı, İsmail Göktekin nezdinde Türkiye Cimnastik Federasyonu’na teşekkür etti.

