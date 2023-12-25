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Doğan T. Birliği disipline sevk edildi

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Doğan T. Birliği disipline sevk edildi
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Soruşturma Merci, Doğan Türk Birliği’ni Disiplin Kurulu’na sevk etti.
Sevk gerekçesi ise Süper Lig’in 14. haftasında oynanan Mesarya karşılaşmasında gündemi meşgul eden futbolcu Arda Eren Metin’in maç varakasına yazılmadan oyuna girmesi ve Mesarya Spor Kulübü’nün KTFF’ye konu ile ilgili dilekçe yazması.
Mesarya’nınKTFF’ye yaptığı dilekçe çerçevesinde Girne ekibi, Süper Lig Statüsü’nün 6’ncı maddesi (Sahaya girebilecek kişiler) 1. fırkası (Müsabaka İsim Listesinde yazılı kişiler) ve Müsabaka Talimatı’nın 24. maddesinin (Hükmen yenik sayılmalar) 9. bendinin (Futbolcunun kendine ait olmayan lisansı kullanması halinde, kullanılan lisansın sahte olması veya lisans üzerinde tahrifat yapılması) ihlalinden dolayı Disiplin Kurulu’na sevk edildi.
NE YAŞANMIŞTI?
AKSA Süper Lig’in 14’üncü haftasında Doğan Türk Birliği konuk olduğu Mesarya’yı 6-0 yenerken maçtaki son golü oyuna sonradan dahil olan Arda Eren Metin 89. dakikada kaydetti. Maçın ardından Doğan Türk Birliği’nin Arda Eren Metin’i maç kadrosuna yazmadığı iddia edildi. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu resmi sayfasında yayınlanan kadroda da Arda Eren’in ismi yer almadı, son gol ilk olarak Koral Saymaz’a yazıldı, ardından silindi. Yaşanan bu gelişme sonrasında Mesarya Spor Kulübü, Doğan Türk Birliği’nin kadroda yer almayan oyuncuyu oynattığı gerekçesi ile KTFF’ye dilekçe verdi.
 
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