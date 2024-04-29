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Cimnastikçiler yoğun çalıştılar

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Cimnastikçiler yoğun çalıştılar
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KKTC Cimnastik Federasyonu, Türkiye Cimnastik Federasyonu işbirliğinde 2032 olimpiyatlarına sporcu gönderme hedefi ile çıktığı yolda İzmir’de düzenlenen kamplara antrenör ve sporcu göndermeye devam ediyor.
KKTC Cimnastik Federasyonu kafilesi, 6. Etap Artistik Cimnastik kampına katılmak için İzmir’de Şavkar Cimnasik Kulübü’nde gerçekleştirilen kampa katıldı. 5 gün süren Artistik Cimnasik Kampına katılan sporcular Elvin Altındağ, Nida Toko ve Eren Güler, yoğun bir çalışma temposu ile çalıştılar. Kampa katılan kız sporcular 2024 Küçük Kızlar Türkiye Cimnasik Şampiyonasında da yarışacaklar.
Yoğun şekilde çalışan sporcular Elvin Altındağ, Nida Toko ve Eren Güler’e KKTC Cimnastik Federasyonu antrenörleri Türkay Özata, Berk Aydoğan, Mustafa Erbulut ve Ayten Kasap Topal eşlik ettiler.
 
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