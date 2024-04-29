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Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu İr-Mar Ligi başladı

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Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu İr-Mar Ligi başladı
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Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu tarafından düzenlenen 2023-2024 İR-MAR ligi başladı. İr-Mar sponsorluğunda düzenlenen 2023-2024 İR-MAR Bilardo ligi açılışına çok sayıda Bilardo seveler katıldı. Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu 2023-2024 İR-MAR Bilardo ligine sekiz takım katılarak mücadele ediyor.   
8 TAKIMLI LİG
Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu tarafından organize edilen 2023-2024 İR-MAR sponsorluğunda gerçekleştirilen ve sekiz takımın katılımıyla iki devreli olarak yapılan Bilardo ligi açılışı için takım kaptanları çağrılarak kura çekimi ve takvimlenmesi yapıldı. Lefkoşa Spor Birligi, Girne Halk Evi, Mehmetcik Türk Çiftçiler Birliği, Ortaköy Spor Kulübü, Green Pedal Cycling Spor Kulübü, Aygün Spor Kulübü, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Hamitköy Spor Kulübü’nün katılımıyla toplam sekiz takımdan oluşan ligde ilk maçı Lefkoşa Spor Birliği ile Girne Halk Evi arasında oynandı. Ligin iki iddialı takımının karılaşmasıyla başlayan sezonda Bilardo severlerin keyifle izlediği maç 3-3 berabere sonuçlandı.
YENİLİKLERLE BİLARDO SPORUNUN İLERİYE TAŞIYACAĞIZ
Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu tarafından organize edilen 2023-2024 İR-MAR sponsorluğunda gerçekleştirilen ve sekiz takımın katılımıyla iki devreli olarak yapılan Bilardo ligi açılışında konuşan Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu Başkanı Levent Erboy, İR-MAR Süpermarketler direktörlerine, Bilardo Federasyonuna emek veren başkanlara ve kuruculara teşekkür ederek yönetim kurulunun aldıkları görevi başarmak için canla başla çalıştıklarını söyledi. Birçok yenilikle Bilardo sporunun ileriye gitmesi ve genç nesillere yayılması için gerekenlerin yapılacağını söyleyen Levent Erboy, bundan böyle sporcularla daha koordineli şekilde çalışacaklarını da sözlerine ekledi.
 
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