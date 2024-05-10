Cimnastikçiler, Türkay Çavuşgil anısına yarışacak

KKTC Cimnastik Federasyonu faaliyetlerine ara vermeden devam ederken, Cumartesi günü KKTC Cimnastik Federasyonu eski başkanlarından, Cimnastik Milli Takımı eski antrenörlerinden Türkay Çavuşgil anısına, Artistik Cimnastik Küçük Kızlar Müsabakası düzenleyecek.

KKTC Cimnastik Federasyonu Dr Fazıl Küçük Cimnastik Salonunda düzenlenecek olan Türkay Çavuşgil Artistik Cimnastik Küçük Kızlar Anı Müsabakası, Cumartesi sabah saat 09:00’da başlayacak.

Milli takım seçmesinin de yapılacağı Türkay Çavuşgil Artistik Cimnastik Küçük Kızlar Anı Müsabakası sonucunda ilk 5’e giren sporcular, Türkiye’de düzenlenecek olan müsabakalara gitme hakkı kazanacak.

