Kıbrıs Kupası şampiyonu Göçmenköy

62'nci Kıbrıs Kupası finalinde normal süresi ve uzatmaları 1 – 1 tamamlanan karşılaşmada Göçmenköy rakibi Mağusa Türk Gücü’nü penaltı atışları sonucunda 9-8 mağlup ederek kupanın sahibi oldu

Stat: Lefkoşa Atatürk StadıHakemler: Turgay Misk, İbrahim Katmer, Halil AtlarGöçmenköy: Kıvanç, Isaac, Samet(Bayram), Bilal, Kadir, Reşit, Eray(Mevlüt), İbrahim, Debuto, Remzi(Bekir), Gime Toure(Musa).Mağusa Türk Gücü: Ufuk, Zihni, Uğur(Emre Kuvvetlişahin), Ünal, Mustafa, Mehmet(Hasan Evren), Emre Özsin(Şenol), Erhun, Doğukan(Nevzat), Dino Peter, Doukara.Gol: Dk. 27 Gime Toure(Göçmenköy), Dk. 90 +5 Bilal (K. K)(MTG)Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Northernland Kıbrıs Kupası finalinde Göçmenköy ile Mağusa Türk Gücü karşı karşıya geldi.Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanan karşılaşmayı oldukça kalabalık bir seyirci topluluğu izledi. Her iki kulübün taraftarlarının şölen yerine döndürdüğü Lefkoşa Atatürk Stadı özel gecelerinden birini yaşadı.Maçın ilk devresi karşılıklı ataklarla geçerken, Göçmenköy’de Remzi, Gime Tuoure ve Debuto ile pozisyonlar bulurken, Mağusa Türk Gücü ise Doukara, Dino Peter ve Emre Özsin’le pozisyonlar buldu.27. dakikada sağ kanattan gelişen Göçmenköy atağında, topla birlikte son çizgiye inen Eray’ın ortaya kestiği topa dokunan Gime Toure ağlara göndererek skoru 1 – 0 yaptı.İlk devre bu skorla sona erdi.İkinci devrede beraberlik için yüklenen Mağusa Türk Gücü, Dino Peter, Doukara, Erhun ve ikinci devrede oyuna giren Şenol’la pozisyonlar bulurken, Göçmenköy ise kontra ataklarda Toure, Debuto ve Remzi’yle pozisyonlara girdi.Maçın uzatma anlarına 1 – 0 önde giren Göçmenköy, uzatmanın son dakikasında sol kanattan Emre Kuvvetlişahin’in Göçmenköy ceza sahasına yükselttiği topa Göçmenköy futbolcusu Bilal’in ters kafa vuruşunda kaleci Kıvanç ters ayakta kalınca top ağlara gitti ve karşılaşma 1 – 1 oldu. Böylece maç uzatma devrelerine gitti.Uzatmaların ikinci devresinde Mağusa Türk Gücü yakaladığı pozisyonları gole çeviremeyince uzatmalarda 1 – 1 eşitlikle sona erince kupanın şampiyonu penaltılarla belli oldu.Penaltı atışlarında takımlar seri penaltıların hepsini gole çevirirken, 9. penaltılarda Göçmenköy golü bulurken, MTG’den 9. penaltıyı kullanan Ünal’ın vuruşunda kaleci Kıvanç gole izin vermeyince kupanın şampiyonu Göçmenköy oldu.