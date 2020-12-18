Cimnastikçiler, Şehitler anısına yarışacak

Dr. Fazıl Küçük Cimnastik Salonundaki ilk yarışma olacak olan Şehitlerimizi Anma Müsabakaları, 20 Aralık Pazar günü yapılacak

KKTC Cimnastik Federasyonu 21 – 27 Aralık Milli Mücadele ve Şehitleri Anma Haftası etkinlikleri çerçevesinde yarışma düzenleyecek.Dr Fazıl Küçük Cimnastik Salonunda düzenlenecek olan Şehitlerimizi Anma Müsabakaları, 20 Aralık Pazar saat 17.00’de yapılacak. KKTC Cimnastik Federasyonu yönetimi, pandemi önlemleri çerçevesinde müsabaka salonuna aileleri almayacak.Minikler kategorisinde düzenlenecek olan 21 Aralık Şehitlerimizi Anma Yarışması, 2011 -2012 ve 2013 doğumlu çocuklar arasında yapılacak.Yenilenen Dr Fazıl Küçük Cimnastik Salonundaki ilk yarışma olacak olan Şehitlerimizi Anma Müsabakaları ödül töreni, 21 Aralık Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da katılacağı salonun açılış töreninde yapılacak.