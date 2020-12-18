Japonya'da kar aniden bastırınca, sürücüler 40 saat yollarda kaldı

Japonya'da ani kar yağışı nedeniye Tokyo-Niigata otoyolu kapanınca binden fazla sürücü trafikte mahsur kaldı. 15 kilometreyi aşan kuyrukta bazı sürücüler 40 saat arabalarında bekledi. Mahsur kalan sürücülere sivil savunma ekipleri yiyecek, battaniye ve benzin dağıttı.

Japon medyasına göre kar yağışı Çarşamba günü başladı. Şiddetli yağışın ardından kapanan yol Cuma sabahı açıldı.

Japonya Televizyonu NHK, üç günde kar kalınlığının 2 metreye ulaştığı bölgede 10 binden fazla evin de elektriksiz kaldığınu duyurdu.

'Kar suyu içtim'

Bazı sürücüler, yolun trafiğe açılması konusundaki çalışmalar sırasında kendilerine bilgi verilmediğinden yakındı.

NHK'ya konuşan bir sürücü kar yağışını anlatırken "Arabalar bir anda kara gömüldü. Çok korktum. Arabadaki yiyecek ve suyumu bitirdim. Şimdi eritip içmek için pet şişeye kar doldurdum" dedi.

Kyodo haber ajansına konuşan bir sürücü de Tokyo'dan Niigata'daki evine giderken trafikte mahsur kaldığını belirterek "Ne olduğunu bilmediğim için kaygılandım ve hiç uyumadım" dedi.

Yoshinobu Wakiya adlı bir sürücü ise Asahi Shimbun'a arabasından 17 saat çıkamadığını anlattı ve "Hiç bu kadar kısa bir süre içinde bu kadar çok kar yağdığını görmemiştim" dedi.

Wakiya, içeri duman girmesini engellemek için gece boyunca egzoz borusundaki karları temizlemek zorunda kaldığını söyledi.