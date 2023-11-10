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Cimnastikçiler hazırlıklarını tamamladılar

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Cimnastikçiler hazırlıklarını tamamladılar
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KKTC Cimnastik Federasyonu Artistik Cimnastik Minik Erkekler Milli Takımı, Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından İstanbul’da düzenlenecek Artistik Cimnastik Minik Erkekler müsabakasına katılacak.
5 sporcu ve 3 antrenörün yer aldığı KKTC Cimnastik Federasyonu Artistik Cimnastik Minik Erkekler Milli Takımı kafilesinde Ahmet Eren Albayrak, Mustafa Kerem Albayrak, Eren Güler, ArenÇaltıkuşu ve BerekMevlüt sporcu olarak yer alıyorlar.
Sporcularımız 2 gün boyunca yarışmanın yapılacağı salonda antrenörleri Hasan Avukat, Türkay Özata ve Bilgin Diker eşliğinde başarılı olmak için yoğun şekilde antrenmanlarını yaptılar.
Cumartesi günü yapılacak yarışma öncesinde dinlenmeye takımımız, müsabakalarda başarılı sonuçlar almayı hedefliyor.
 
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