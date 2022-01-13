Cimnastikçiler fidan dikecek

Cimnastik Federasyonu ve Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği, Orman Dairesi müdürlüğünün katkılarıyla "Çocuklarımıza Nefes” kampanyası adı altında Kalkanlı bölgesinde fidan dikimi gerçekleştirecek

KKTC Cimnastik Federasyonu ve Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği (ZAYDER) işbirliği ile yeni etkinlikler gerçekleştirilecek.

KKTC Cimnastik Federasyonu ile ZAYDER işbirliği ve Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu’nun desteği ve ekibinin yardımıyla, "Çocuklarımıza Nefes” kampanyası adı altında fidan dikimi gerçekleştirilecek.

Etkinlikle ilgili olarak KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu şu açıklamaları yaptı:

"Her şey Bugünden Geleceğe Miras Kalacak" dedik. "Bu mirasın daha temiz ve yaşanabilir bir çevre olmasını kim istemez?" diye sorduk.

Doğal yaşam alanları ormanlarımız yok edilirken, onların yerine yenilerini oluşturmaya kim hayır der? Kim diyebilir, kim duyarsız kalır?" dedik.

Ülkemizde ve dünyada meydana gelen orman yangınlarına dikkat çekmek amacıyla yapılacak etkinlikle, 16 Ocak Pazar günü saat 10.30'da Kalkanlı bölgesinde çocuklarımızla fidan dikeceğiz. Yağmur yağmaması durumunda tüm çocuklarımızı, antrenörlerimizi ve velilerimizin katılımını bekliyoruz.

Yağmur yağması durumunda organizasyon sonraki haftaya ertelenecektir. Katılımınız çok önemlidir. Geleceğimiz için çevre duyarlılığına sahip bireyler yetiştirmek hepimizin amacı olmalıdır.”

