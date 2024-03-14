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Cimnastikçiler BabyCup’ta yarışacak

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Cimnastikçiler BabyCup’ta yarışacak
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KKTC CimnastikFederasyonu’nun sağladığı imkânlarla KKTC CimnastikFederasyonu’na bağlı kulüplerin yurt dışı temasları devam ediyor.
KKTC Cimnastik Federasyonu’nun tek ritmik cimnastik branşını icra eden Altın Kurdele Ritmik Cimnastik ve Spor Derneği, 14 – 17 Mart tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek İstanbul Baby Cup'a katılacak.
İstanbul Baby Cup için çalışmalarını tamamlayan Altın Kurdele Ritmik Cimnastik ve Spor Derneği, BabyCup’a 7 sporcu ile katılacak.
 
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