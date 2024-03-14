Cimnastikçiler BabyCup’ta yarışacak

KKTC CimnastikFederasyonu’nun sağladığı imkânlarla KKTC CimnastikFederasyonu’na bağlı kulüplerin yurt dışı temasları devam ediyor.

KKTC Cimnastik Federasyonu’nun tek ritmik cimnastik branşını icra eden Altın Kurdele Ritmik Cimnastik ve Spor Derneği, 14 – 17 Mart tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek İstanbul Baby Cup'a katılacak.

İstanbul Baby Cup için çalışmalarını tamamlayan Altın Kurdele Ritmik Cimnastik ve Spor Derneği, BabyCup’a 7 sporcu ile katılacak.

