BTM 1. Lig’de haftanın cezalıları ve cezaları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu 9-10 Mart 2024 tarihinde oynanan maçlarla ilgili toplandı. Digiturk Kıbrıs BTM 1.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Niyazi Güvenir başkanlığında bir araya geldi.
KTFF BTM Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;
KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI
Ceyhun Hızlıer (Atoll Kozanköy SK) 1 Maç
Eren Aksal (Bostancı Bağcıl SK) 1 Maç
Sevban Alıcı (İncirli SK) 3 Maç
Emre İmam (Pile TSK) 2 Maç
TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR, YÖNETİCİ VE KULÜP PERSONELİ
Arkın Kasapoğlu (Vadili TÇBSK) 1 Maç
4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR
Hacı Durdu Özer (Vadili TÇBSK)
Serkan İpek (Karaoğlanoğlu SK)
Hasan Denizalp (Türkmenköy ASK)
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