BTM 1. Lig’de haftanın cezalıları ve cezaları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu 9-10 Mart 2024 tarihinde oynanan maçlarla ilgili toplandı. Digiturk Kıbrıs BTM 1.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Niyazi Güvenir başkanlığında bir araya geldi.

KTFF BTM Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

Ceyhun Hızlıer (Atoll Kozanköy SK) 1 Maç

Eren Aksal (Bostancı Bağcıl SK) 1 Maç

Sevban Alıcı (İncirli SK) 3 Maç

Emre İmam (Pile TSK) 2 Maç

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR, YÖNETİCİ VE KULÜP PERSONELİ

Arkın Kasapoğlu (Vadili TÇBSK) 1 Maç

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

Hacı Durdu Özer (Vadili TÇBSK)

Serkan İpek (Karaoğlanoğlu SK)

Hasan Denizalp (Türkmenköy ASK)



