Cimnastik salonlarına katkı için dayanışma gecesi düzenlenecek

KKTC Cimnastik Federasyonu, Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği ile işbirliğinde bir dayanışma gecesi düzenleyecek.

KKTC Cimnastik Federasyonu,Geçitkale, Vadili ve Lefkoşa’da okul alanlarının içerisinde 600 m2’lik çelik yapı ile yapmayı planladığı salonlar için kaynak yaratabilmek adınadayanışma gecesi düzenleyecek.Elde edilecek gelirlerin salonların inşaası için kullanılacağı dayanışma gecesi, Gönyeli’de La ChateauRomanceRestaurant’ta, 10 Ocak 2022 Pazartesi akşamı gerçekleştirilecek.

“Bir tuğla da sen koy” slonganıyla düzenlenecek olan dayanışma gecesine katkı koymak isteyen herkes davet edildi.

