Lidya,Gaziantep’te başarıya yüzdü

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) yüzücüsü Lidya Karakuş, 24 – 28 Aralık 2021 tarihlerinde Gaziantep’te 5gün süren Türkiye Şehitkamil Arena Kulüplerarası Kısa Kulvar Genç ve Açık Yaş / Yıldızlar Bireysel Yüzme Şampiyonasında yarıştı.
Lidya Karakuş, 100m Serbest 01:01.44’lük derecesi ile 18+yaş barajının,50m Serbest 00:28.87’lik derecesi ile 15yaş barajının,100m Kelebek 01:07.87’lik derecesi ile 15yaş barajının sahibi oldu. Lidya ayni zamanda B Finaline kalma hakkına sahip olarak müsabakalarını tamamladı.
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