banner762
banner753
246 milyon yaşında, kafatası insan boyunda
246 milyon yaşında, kafatası insan boyunda
15 0
Allah korudu
Allah korudu
15 0
 
Yeni yıl hediyeniz hayırlı olsun
Yeni yıl hediyeniz hayırlı olsun
31 0
‘Yavru Konforu' tepkisi
‘Yavru Konforu' tepkisi
62 0
Ağaçlar şöminelere kurban ediliyor
Ağaçlar şöminelere kurban ediliyor
46 0
Marketler aynı hamam aynı tas
Marketler aynı hamam aynı tas
150 0
Salgın kontrolden çıkabilir
Salgın kontrolden çıkabilir
70 0
banner661
banner726

Lidya,Gaziantep’te başarıya yüzdü

banner476

banner714
Lidya,Gaziantep’te başarıya yüzdü
banner721
Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) yüzücüsü Lidya Karakuş, 24 – 28 Aralık 2021 tarihlerinde Gaziantep’te 5gün süren Türkiye Şehitkamil Arena Kulüplerarası Kısa Kulvar Genç ve Açık Yaş / Yıldızlar Bireysel Yüzme Şampiyonasında yarıştı.
Lidya Karakuş, 100m Serbest 01:01.44’lük derecesi ile 18+yaş barajının,50m Serbest 00:28.87’lik derecesi ile 15yaş barajının,100m Kelebek 01:07.87’lik derecesi ile 15yaş barajının sahibi oldu. Lidya ayni zamanda B Finaline kalma hakkına sahip olarak müsabakalarını tamamladı.
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.