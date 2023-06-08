Cimnastik ordusu Türkiye’de

Cimnastikçilerimiz tarihte ilk kez Okullar arası Artistik Cimnastik Türkiye Birinciliği Yarışmalarına katılmak için 23 kişilik kafileyle Türkiye’ye gittiler

KKTC Cimnastik Federasyonunda Hasan Sapsızoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu ilklere imza atmaya devam ediyor.

KKTC Cimnastik Federasyonunun, Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliğinde ülkede 2 yıldır yaptırdığı okullar arası cimnastik yarışmalarında şampiyon olan okullar ve bireysel derece elde eden sporcular, Türkiye’de okullar arası yarışmalara katılacaklar.

Ülke tarihinde ve cimnastikte ilk olacak tarihi temsiliyet için Milli Eğitim Bakanlığı ve KKTC Cimnastik Federasyonu işbirliğinde kalabalık bir kafile Türkiye’ye gitti.

Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından Bolu’da düzenlenecek olan Okullar arası Artistik Cimnastik Türkiye Birinciliği Yarışmalarına katılacak olan 23 kişilik cimnastik kafilemiz şu kişilerden oluşuyor:

Şht Ertuğrul İlkokulu

Selen Özler (Beden Eğitimi öğretmeni)

Erkek takım sporcuları, Celal Yağız Sapsızoğlu, İbrahim Aras Çolak, Muhammet Yusuf Taşköprü

Şht Hüseyin Ruso Ortaokulu

Ergin Mazharoğlu (Müdür), Nagihan Zekai (Beden Eğitimi öğretmeni)

Erkek Takım sporcuları, Mehmet Karsu, Nuri Serik Albayrak ve Poyraz Kartopu

Kız Takım sporcuları, Ceren Sakallı, Elif Doğan, Nehir Demirtaş

20 Temmuz Fen Lisesi

Gökçin Orundalı, Onay Kafadar (Antrenör ve öğretmen)

Irmak Demirtaş, Neriman Vaiz

Bireysel sporcular ve antrenörler

Antrenörler: Hasan Sapsızoğlu, Hasan Halil Aksoy

Armin Sekizler (Şht Yalçın İlkokulu)

Türkan Kılıç ( Karaoğlanoğlu İlkokulu)

Tülay Seven Merteroğlu (Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi)

Işıl Kıran (The American College)

Talha Buğra Deniz (Namık Kemal Lisesi)

Sapsızoğlu: Sıkıntıların giderilmesine destek olanlara teşekkürler

Kafileyle birlikte olan KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu,

“Bolu’da düzenlenecek olan Okullar arası Cimnastik Müsabakaları için geniş katılımla adamızdan ayrıldık.

Tarihimizde ilk olacak olan müsabakaların cimnastik ailesi olarak bizler için önemi çok büyüktür. Çocuklarımızın yıllardır yapmış olduğu çalışmaların sonucunda bu gibi organizasyonlarda yer almaları gelişimleri ve okullarımızın cimnastik sporumuza olan ilginin artmasına ve yayılmasını sağlayacaktır.

Kafilemize ve müsabakalara katılacak tüm sporculara başarılar diler müsabakalara gidebilmemiz ve geri planda yaşanan sıkıntıların giderilmesi için destek olan herkese çok teşekkür ederiz.”



