Devlet Piyangosu'nda büyük ikramiye yine Lefkoşa'da

8 Haziran 2023çekilişinde 1 Milyon500 BinTL'lik büyük ikramiye, bayimiz Meriç Bahadi tarafından satılan‘’49369’’ numaralı bilete isabet etti.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 8 Haziran 2023 tarihli Devlet Piyangosu çekildi. Çekilişte 1 Milyon 500 Bin TL'lik büyük ikramiye "49369" numeralı bilete isabet etti.
20 Temmuz’da “Özel Çekiliş”
Birimden yapılan açıklamada; 20 Temmuz’da çıkana kadar çekiliş konseptiyle bir çekiliş düzenleneceği vurgulanarak, büyük ikramiyenin 2 Milyon TL olacağı ve biletlerin yarından itibaren satışta olduğu belirtildi.
08 June 2023 - PİYANGO ÇEKİLİŞİ
1,500,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
49369
40,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
38481
15,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
01274
61100
5,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
42597
43663
2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
22258
23830
72501
1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
02874
03522
23275
36049
37444
750 TL İkramiye Kazanan Numaralar
04311
30565
32075
33948
40917
41512
54493
56839
60919
68002
250 TL İkramiye Kazanan Numaralar
02765
21062
25517
29493
32534
42419
46328
48138
55219
59925
63532
63636
68045
75319
77492
500 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar
09369
19369
29369
39369
40369
41369
42369
43369
44369
45369
46309
46319
46329
46349
46359
46369
46379
46389
46399
47369
48369
49069
49169
49269
49339
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49363
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49368
49469
49569
49669
49769
49869
49969
59369
69369
79369
Son 3 Rakamına Göre 150 TL İkramiye Kazanan Numaralar
236
770
Son 2 Rakamına Göre 100 TL İkramiye Kazanan Numaralar
54
80
Son 1 Rakamına Göre 50 TL İkramiye Kazanan Numaralar
3
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