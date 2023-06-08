Devlet Piyangosu'nda büyük ikramiye yine Lefkoşa'da

8 Haziran 2023çekilişinde 1 Milyon500 BinTL'lik büyük ikramiye, bayimiz Meriç Bahadi tarafından satılan‘’49369’’ numaralı bilete isabet etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 8 Haziran 2023 tarihli Devlet Piyangosu çekildi. Çekilişte 1 Milyon 500 Bin TL'lik büyük ikramiye "49369" numeralı bilete isabet etti.



20 Temmuz’da “Özel Çekiliş”

Birimden yapılan açıklamada; 20 Temmuz’da çıkana kadar çekiliş konseptiyle bir çekiliş düzenleneceği vurgulanarak, büyük ikramiyenin 2 Milyon TL olacağı ve biletlerin yarından itibaren satışta olduğu belirtildi.



08 June 2023 - PİYANGO ÇEKİLİŞİ

1,500,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

49369

40,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

38481

15,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

01274

61100

5,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

42597

43663

2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

22258

23830

72501

1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

02874

03522

23275

36049

37444

750 TL İkramiye Kazanan Numaralar

04311

30565

32075

33948

40917

41512

54493

56839

60919

68002

250 TL İkramiye Kazanan Numaralar

02765

21062

25517

29493

32534

42419

46328

48138

55219

59925

63532

63636

68045

75319

77492

500 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar

09369

19369

29369

39369

40369

41369

42369

43369

44369

45369

46309

46319

46329

46349

46359

46369

46379

46389

46399

47369

48369

49069

49169

49269

49339

49360

49361

49362

49363

49364

49365

49366

49367

49368

49469

49569

49669

49769

49869

49969

59369

69369

79369

Son 3 Rakamına Göre 150 TL İkramiye Kazanan Numaralar

236

770

Son 2 Rakamına Göre 100 TL İkramiye Kazanan Numaralar

54

80

Son 1 Rakamına Göre 50 TL İkramiye Kazanan Numaralar

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