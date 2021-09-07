Cimnastik için Mağusa’da önemli iş birliği

Cimnastik Federasyonu, Mağusa’da yapılacak çalışmalar için Mağusa Spor Akademisi ile iş birliğine giderken Hasan Sapsızoğlu “Özelde Mağusa’mıza genelde ise ülkemize çok güzel ve büyük katma değerler kazandıracak projelerimize hayat bulduracağız.” açıklamasını yaptı



Yemekli toplantı sonrasında Hasan Sapsızoğlu şu açıklamayı yaptı:

“Uzun zamandır planladığımız buluşma nihayet gerçekleşti. Mağusa bölgesinin sevilen işadamı Kuzey Haber Direktörü Süleyman Özkoç ile yine Mağusa bölgesinin önemli spor adamı

Onlar Mağusa’da çocuklara ve gençliğe yardım konusunda öncü isimlerdir. Bizler ise Cimnastik Federasyonu vasıtası ile geldiğimiz günden beri ayni doğrultuda ülke çocuklarına ve gençlerine hizmet etmeyi ilke edinmiş insanlar olarak Mağusa bölgesindeki çocuklarımız ve gençlerimiz için nasıl daha faydalı projeler üretebiliriz diye güzel bir görüşme gerçekleştirdik. Pek yakında çok güzel projelerle Mağusa’mıza ve oradaki çocuklarımız ve gençlerimize hizmet kalitesini artırmaya, onlarla buluşmaya karar verdik.

Özelde Mağusa’mıza genelde ise ülkemize çok güzel ve büyük katma değerler kazandıracak projelerimize hayat bulduracağız.”

KKTC Cimnastik Federasyonu yönetiminin, cimnastiği ülkenin her tarafına yayma çalışmaları devam ederken, başkan Hasan Sapsızoğlu ile yönetim kurulu üyesi Erçin Çoban, Mağusa’da yapılacak çalışmalar için Mağusa Spor Akademisi başkanı Ahmet Ogan ve Kuzey Haber Direktörü Süleyman Özkoç ile bir araya geldi.Yemekli toplantı sonrasında Hasan Sapsızoğlu şu açıklamayı yaptı:“Uzun zamandır planladığımız buluşma nihayet gerçekleşti. Mağusa bölgesinin sevilen işadamı Kuzey Haber Direktörü Süleyman Özkoç ile yine Mağusa bölgesinin önemli spor adamı Ahmet Ogan hocamızla bir buluşma gerçekleştirdik.Onlar Mağusa’da çocuklara ve gençliğe yardım konusunda öncü isimlerdir. Bizler ise Cimnastik Federasyonu vasıtası ile geldiğimiz günden beri ayni doğrultuda ülke çocuklarına ve gençlerine hizmet etmeyi ilke edinmiş insanlar olarak Mağusa bölgesindeki çocuklarımız ve gençlerimiz için nasıl daha faydalı projeler üretebiliriz diye güzel bir görüşme gerçekleştirdik. Pek yakında çok güzel projelerle Mağusa’mıza ve oradaki çocuklarımız ve gençlerimize hizmet kalitesini artırmaya, onlarla buluşmaya karar verdik.Özelde Mağusa’mıza genelde ise ülkemize çok güzel ve büyük katma değerler kazandıracak projelerimize hayat bulduracağız.”