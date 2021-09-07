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Gürtap Davutoğlu tek aday

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Dört dönemdir başkan olan Gürtap Davutoğlu, darts sporunu geliştirmeye devam etmek içinolağan genel kurulda tek başkan adayı olarak üyelerden destek isteyecek

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Gürtap Davutoğlu tek aday
Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu (KKDF) 11’nci Olağan Genel Kurulu bugün KKDF Lokali’nde saat 19.00’da yapılıyor.
KKDF Olağan Genel Kurulda faaliyet ve mali raporların görüşülmesinin yanında başkanlık seçimi de yapılacak.Dördüncü dönemdir başkan olan Gürtap Davutoğlu, genel kurula tek aday olarak girecek.
İki yıl daha başkanlık için üyelerden onay alacak olan Gürtap Davutoğlu, darts sporunu geliştirmeye ve bu doğrultuda yönetim kurulundaki arkadaşlarla çalışmaya devam edeceklerini söyledi.
GÜNDEM
1.Açılış
2.Divan Kurulunun Oluşumu
3.Faaliyet ve Mali Raporların Okunup Aklanması
4.Başkanlık Seçimi
5.Dilek ve Temenniler
6.Kapanış
 
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