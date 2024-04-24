Su Sporları Federasyonu yurtdışında yarışacak sporculara destek belirtti

Mustafa Abitoğlu Başkanlığında kulüplerle görüşen Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu Yönetim Kurulu, ülkemizi Türkiye Milli Takımı’nda temsil edecek başarılı sporcularımıza destek belirtti

Yönetim Kurulu’nu oluşturur oluşturmaz Federasyona bağlı kulüpleri toplantıya davet eden Su Sporları Federasyonu Başkanı Mustafa Abitoğlu, Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla kulüp yöneticileri ve antrenörleriyle biraraya geldi, su sporlarındaki potansiyeli, sorunları ve çözüm önerilerini masaya yatırdı.

Sırasıyla Beyaz Su Sporları Derneği, Bluefin Swimming Derneği, Fast Frogs Spor Kulübü, Güçver Su Sporları, Karabetça Spor Kulübü, Lefkoşa Sanat ve Spor Gelişim Derneği, Levent Spor Yüzme Kulübü, Marlin Spor Kulübü, TED Spor Kulübü, Tüfekçi Spor Kulübü, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Spor Kulübü, ve Yakın Doğu Üniversitesi Yüzme Kulübü yönetici ve antrenörlerinin yer aldığı toplantı samimi bir ortamda gerçekleşti. Önümüzdeki günlerde tüm kulüplerle iletişimi geliştirerek camiada birlik ve beraberliğin tesis edileceği ve kararlılıkla yeni vizyon ve hedefler doğrultusunda ilerleneceği vurgulandı.

Başkan Abitoğlu imzalı Federasyon basın açıklamasında ayrıca Türkiye Milli Takımı’na seçilerek ülkemizi başarıyla temsil eden ve bugün Bulgaristan’ın Burgas şehrinde 3 gün sürecek şampiyonaya katılmak için ülkemizden ayrılan sporcularımız Özgül Çetin ve Enes Kansız’a destek belirtildi. Sporcuların, üstün başarılarına ve Tüfekçi ile Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulüpleriyle, antrenör ve ailelerinin emeklerine teşekkür edilen açıklamada, henüz yeni oluşturulmasına rağmen Federasyon Yönetim Kurulu’nun başarılı sporcuları ödüllendirmek ve teşvik etmek adına imkanların zorlanarak ivedilikle önemli destek projeleri geliştirileceği kamuoyuyla paylaşıldı.



