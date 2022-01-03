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Cimnastik Federasyonunda Kurt'a özel görev

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Cimnastik Federasyonunda organizasyon komitesi başkanlığına Fatma Kurt getirildi

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Cimnastik Federasyonunda Kurt'a özel görev
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KKTC Cimnastik Federasyonunda Hasan Sapsızoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu, yönetim kuruluna bağlı organları geliştirmek için takviyelere devam ediyor.
Cimnastik Federasyonunda organizasyon komitesi başkanlığına Fatma Kurt getirildi. Yapılan atamayla ilgili olarak Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu şu açıklamayı yaptı:
“Cimnastik Federasyonu olarak sporumuzu daha ileriye taşıyabilmek için kadrolarımızı güçlendirmeye ve geliştirmeye devam ediyoruz.
Buna bağlı olarak KKTC Cimnastik Federasyonu organizasyon komitesi başkanlığına Fatma Kurt’u getirdik. Üstlenmiş olduğu özel görev için Fatma Kurt'a, cimnastik ailesi olarak teşekkür eder çalışmalarında başarılar dileriz.”
 
 

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Etiketler; #Fatma Kurt #Cimnastik Federasyonu
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