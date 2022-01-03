Filede Final Serisi karşılaşmaları başlıyor

U18 Kızlar ve U19 Erkeklerde klasman müsabakaları sonucunda Final Serisi oynama hakkını elde eden DAÜ ve KGM takımları arasındaki Final Serisi ilk karşılaşması 5 Ocak’ta Atatürk Spor Salonunda oynanacak

KKTC Voleybol Federasyonu tarafından 8 kategoride düzenlenen 2021-2022 Sezonunun ilk şampiyonları bu hafta oynanacak olan U18 Kızlar ve U19 Erkekler Final Serisi Müsabakaları sonrasında belli olacak. 2021-2022 Sezonuna 15 Ekim tarihinde başlamış ve Aralık ayı sonuna kadar 6 kategoride toplamda100 müsabaka oynanarak Lig Klasman müsabakaları tamamlanmıştı.

U18 Kızlar ve U19 Erkeklerde klasman müsabakaları sonucunda ilk iki sırayı elde eden DAÜ ve KGM takımları Final Serisi oynama hakkını elde etmişlerdi. Final Serisi ilk karşılaşması 5 Ocak’a Atatürk Spor Salonunda oynanacak. İkincikarşılaşmalar 7 Ocak da oynanacak. Final Serisinde kazanılmış iki maça ulaşan takımlar 2021-2022 Sezonu şampiyonluğunu elde edecek. Seride 1-1 eşitlik olması halinde şampiyonu belli edecek olan karşılaşma 8 Ocak Cumartesi günü oynanacak.

SEYİRCİLER İÇİN 24 SAAT ÖNCESİNDEN TEST ZORUNLUĞU

Son günlerde Covid 19 vakalarında görülen artış ve devam eden müsabakalar için sürdürülebilir bir yapının sağlıklı bir şekilde devamı için, güvenlik tedbirleri gereği Final Serisi karşılaşmalarını izlemek isteyen seyircilerden salona giriş esnasında 24 saat öncesinden alınmış Antijen veya PCR testi zorunluluğu olacak. Test sonucu olmayan izleyiciler salona alınmayacak

