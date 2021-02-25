Cimnastik Federasyonuna yeni üye

KKTC Cimnastik Federasyonunun başarılı çalışmaları devam ederken, sporcu sayısı ve KKTC Cimnastik Federasyonuna üye kulüp sayısı da sürekli olarak artıyor.
Ülkemizin başarılı cimnastik ve dans okulu, Akare Dans ve Spor Merkezi, KKTC Cimnastik Federasyonuna üye oldu. Ahmet Arık’ın direktörlüğünü yaptığı Lefkoşa’daki
Akare Dans ve Spor Merkezinde, Ahmet Arık, Metehan Güneş, Uğur Demircioğlu, Tuğçe Doygunel ve Buğra Siperoğlu eğitmen olarak görev yapıyorlar.
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