banner583
banner590
44 0
Gelir 6 bin 500 TL, gider 182 bin TL
Gelir 6 bin 500 TL, gider 182 bin TL
64 0
 
Bu Baharda Vazgeçilmeziniz Olacak 15 Nail Art Trendi
Bu Baharda Vazgeçilmeziniz Olacak 15 Nail Art Trendi
26 0
Bayern Munih, İtalya’da coştu
Bayern Munih, İtalya’da coştu
22 0
Almanya’da Bayern, İspanya’da Atletico kan kaybetti
Almanya’da Bayern, İspanya’da Atletico kan kaybetti
18 0
Elis finallerde
Elis finallerde
33 0
Teksas'ta hayat felç oldu
Teksas'ta hayat felç oldu
25 0
banner529
banner570

Kişmir: Hedef Nisan’da start

banner476

Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu başkanı Tigin Kişmir, her şey olumlu ve doğru yönde ilerlerse 1 Nisan’da yarışlara başlamak istediklerini, Spor Dairesinden ve Sağlık Bakanlığından görüş aldıktan sonra ise detayları açıklayacaklarını söyledi

Kişmir: Hedef Nisan’da start
Necati KÜLAHLILAR
Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu (KKTOK) 2021 sezonu takvimini hazırlamak için çalışmalarına devam ediyor.
Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu başkanı TiginKişmir, yeni sezon hazırlıkları için şu açıklamayı yaptı:
“Geçirdiğimiz 2. kapanma döneminin ardından her şey olumlu ve doğru yönde ilerlerse 1 Nisan’da yarışlara başlamak istiyoruz.
Aşı ile ülkeye girişlere izin verilirse Kasım ayında gerçekleştiremediğimiz yarışıMayıs başına takvime ek olarak koyabiliriz.
Yarışların 1 tanesi 1.2 katsayı, 1 tanesi ise 1.5 veya 2.0 (Kuzey Kıbrıs Rallisi) katsayı olacaktır. Diğer yarışlar 1.0 katsayı ve minimum 70 özel etap kilometresi olacak.
Tamamen ayrı bir şampiyona olarak düzenlenecek olan 2021 Kuzey Kıbrıs Sprint Şampiyonası takvimindede pandemi şartlarına bağlı olarak 1. yarış Nisan sonundagerçekleştirilecek. 2. yarışın ise Mayıs ortasına alınma durumu olabilecektir. Sprint Şampiyonası, Kış Kupası formatında gerçekleşecektir.
Şampiyonalarımız ile ilgili tüm detaylar, Spor Dairesinden ve Sağlık Bakanlığından görüş alındıktan sonra açıklanacak.”
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.