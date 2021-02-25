Kişmir: Hedef Nisan’da start

Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu başkanı Tigin Kişmir, her şey olumlu ve doğru yönde ilerlerse 1 Nisan’da yarışlara başlamak istediklerini, Spor Dairesinden ve Sağlık Bakanlığından görüş aldıktan sonra ise detayları açıklayacaklarını söyledi

Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu (KKTOK) 2021 sezonu takvimini hazırlamak için çalışmalarına devam ediyor.Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu başkanı TiginKişmir, yeni sezon hazırlıkları için şu açıklamayı yaptı:“Geçirdiğimiz 2. kapanma döneminin ardından her şey olumlu ve doğru yönde ilerlerse 1 Nisan’da yarışlara başlamak istiyoruz.Aşı ile ülkeye girişlere izin verilirse Kasım ayında gerçekleştiremediğimiz yarışıMayıs başına takvime ek olarak koyabiliriz.Yarışların 1 tanesi 1.2 katsayı, 1 tanesi ise 1.5 veya 2.0 (Kuzey Kıbrıs Rallisi) katsayı olacaktır. Diğer yarışlar 1.0 katsayı ve minimum 70 özel etap kilometresi olacak.Tamamen ayrı bir şampiyona olarak düzenlenecek olan 2021 Kuzey Kıbrıs Sprint Şampiyonası takvimindede pandemi şartlarına bağlı olarak 1. yarış Nisan sonundagerçekleştirilecek. 2. yarışın ise Mayıs ortasına alınma durumu olabilecektir. Sprint Şampiyonası, Kış Kupası formatında gerçekleşecektir.Şampiyonalarımız ile ilgili tüm detaylar, Spor Dairesinden ve Sağlık Bakanlığından görüş alındıktan sonra açıklanacak.”