Karya ilk cimnastik eğitimini, federasyondan aldı

İsveç Kraliyet Bale Okuluna giren Karya Atmaca, ilk cimnastik eğitimini federasyon antrenörlerinden aldı. Hasan Sapsızoğlu iseKarya’yıDr Fazıl Küçük Cimnastik Salonunda misafir etmekten mutluluk duyacaklarını söyledi

Cimnastik ile spor hayatına başlayan İskele kökenli Atmaca ailesinin 10 yaşında kızı Karya Atmaca, İsveç’te bir çocuğun en zor girebildiği seçkin bir okul olan Stockholm’daki İsveç Kraliyet Bale Okuluna giren ilk Kıbrıslı Türk olmuştu.

İsveç Kraliyet Bale Okuluna klasik bale ve modern dans eğitimi alacak olan Karya, Ritmik Cimnastik de yaparken, ilk cimnastik eğitimini KKTC Cimnastik Federasyonu antrenörlerinden aldı.

Tatile geldiği dönemlerde de cimnastik antrenmanlarını sürdüren Karya, KKTC Cimnastik Federasyonu salonunda antrenmanlarını yapıyor.

KKTC Cimnastik Federasyonu salonunun yenilenmemiş döneminde salonda çalışan Karya’nınantrenörlüğünü ise Ayten Kasap yaptı.

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, Karya’nın ülkemize geleceği günlerde misafir etmekten mutluluk duyacaklarını açıklarken, yenilenmiş Dr Fazıl Küçük Cimnastik Salonunda Karya’nın daha mutlu antrenman yapacağını sözlerine ekledi.

