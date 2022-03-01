Cimnastik Federasyonu, Sivil Savunma ile protokol imzaladı

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu ile Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı Gazimağusa Bölge Müdürü Kamil Ağcabay arasında işbirliği protokolü imzalandı

KKTC Cimnastik Federasyonu, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ile işbirliği protokolü imzaladı.

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu ile Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı Gazimağusa Bölge Müdürü Kamil Ağcabay arasında imzalanan protokolla ilgili olarak Hasan Sapsızoğlu şu açıklamayı yaptı:

“Cimnastik Federasyonu olarak ülke sporumuza ve çocuklarımıza daha da fazla olanak sağlamak adına Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ile işbirliği protokolü imzaladık.

Gaylemiz özelde cimnastik genelde ülke sporuna başarılı sporcular yetiştirirken, özgüveni yüksek sağlıklı bireyleri ülkemize kazandırmaktır.

Bu bağlamda çocuklarımıza verilen önem için Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığına, Gazimağusa Bölge Müdürlüğüne ve müdürümüz Kamil Ağcabay’a, cimnastik ailesi olarak çok teşekkür ederiz.”

