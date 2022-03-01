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Hakemler, polisten güvenlikleri için önlemlerin alınmasını istedi

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Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan ile bir görüşme gerçekleştiren Kıbrıs Türk Futbol Hakem ve Gözlemcileri Derneği sahalarda görev yapan dernek üyelerinin güvenliğinin sağlanması için gerekli önlemlerin alınmasını istedi

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Hakemler, polisten güvenlikleri için önlemlerin alınmasını istedi
Kıbrıs Türk Futbol Hakem ve Gözlemcileri Derneği Başkanı Niyazi Nizam ve Yönetim kurulu üyeleri dün Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme ile ilgili basına açıklama yapan dernek başkanı Niyazi Nizam, görüşmede sahalarda görev yapan dernek üyelerinin güvenliğinin sağlanması için gerekli önlemlerin alınmasını talep etti.
Niyazi Nizam’ın görüşmeyle ilgili yaptığı açıklama şöyle:
Düzkaya-Çetinkaya arasında oynanan futbol müsabakasındaki Dernek üyemize yapılan saldırı sonrasında, sahalardaki güvenli ortamın sağlaması yönündeki aksaklıklar gündeme gelmiştir. Yaşanan vahim olay sonrasında, üyelerimizle yaptığımız istişareler neticesinde, Polis Genel Müdürlüğünden görüşme talep ettik ve verilen randevuya icabet ettik.
Kısa zamanda görüşme talebimize olumlu yanıt veren ve bizleri kabul eden Polis Genel Müdürü Sn. Ahmet Soyalan ile yaptığımız görüşmede, üyelerimize yönelik zaman zaman oluşan yoğun küfürlerin yanında, sahadaki oluşan şiddetin, üyelerimizin sağlığını tehlikeye sokacak düzeye ulaştığını belirttik. Ayrıca, saha içerisindeki güvenliğimizin sağlanması yönünde de gerekli önlemelerin alınmasını talep ettik. Sn. Ahmet Soyalan da bundan sonraki maçlarda güvenlik zafiyetinin yaşanmaması ve dernek üyelerimizin görevlerini salimen yapabilmesi için gerekli uyarıların yapılıp, önlemlerin alınacağını bizlere iletti.
 
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