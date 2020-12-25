Cimnastik Federasyonu faaliyetlerine ara verdi

KKTC Cimnastik Federasyonu yönetimi, artan yerel COVID 19 vakaları nedeniyle faaliyetlerine ara verme kararı aldı

KKTC Cimnastik Federasyonunda, Hasan Sapsızoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu, artan yerel COVID 19 vakaları nedeniyle faaliyetlerine ara verme kararı aldı.Şehitleri Anma Yarışması, Dr. Fazıl Küçük Cimnastik Salonu açılış töreni ve olağan mali genel kurulunu gerçekleştiren KKTC Cimnastik Federasyonu yönetimi, faaliyetlerine ara verme kararı alırken, KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, çalışmalara ara verilmesi ile ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi:“KKTC Cimnastik Federasyonu yönetim kurulu, son günlerde artan Covid-19 vakalarının yarattığı sağlık sorunları ve yılbaşı haftası olması sebebi ile 25 Aralık 2020 Cuma gününden, 04 Ocak 2021 Pazartesi gününe kadar antrenmanlarımıza ve programlarımıza ara verme kararı aldı. 2021 yılının tüm halkımıza ve cimnastik camiamıza sağlık, mutluluk ve huzur getirmesi dileklerimizi sunarız.”