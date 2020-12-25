Alasya İlkokulu'nda vakalar durulmuyor, Bakanlık duyurmuyor

Gazimağusa'da faaliyette olan devlet okullarından biri olan Alasya İlkokulu'nda geçtiğimiz hafta sonu ortaya çıkan 2 çocukta yeni tip korona virüs vakaları nedeniyle tedirgin olan öğrenci velilerinden bir kişi gazetemize ulaşarak Alasya İlkokulu'nda bugün bir pozitif vakanın daha ortaya çıktığını ancak bunun gizlendiğini iddia etti.

Alasya İlkokulu velisi vatandaşımız, bize gönderdiği e-maille bugün bir çocuğun daha pozitif olduğunu ancak Bakanlığın bunu gizlediğini belirterek, bu kadar kritik günlerden geçilirken, neden bunun görmezden gelindiğini sorguladı.

Alasya İlkokulu velisinin bize gönderdiği yazı şöyle

"Yaşananlara bir veli olarak kayıtsız kalamadığım için bunu size bildirip diğer velilerin de bu bilgilerden haberdar olmasını istiyorum.

Bildiğiniz üzere pazar günü Alasya İlkokulu'nda iki çocuğun korona testinin pozitif olduğunun haberi duyulunca aileler telaşlanmıştı. Bunun üzerine Bakanlık tarafından pazartesi günü o sınıflara test yapılmıştı. Okulda bir çok temaslının olmasına rağmen Bakanlık sadece bu iki sınıfa ve bazı öğretmenlere test yapıp diğer öğrenci ve öğretmenlerin okula devam etmesini, herhangi bir risk ve bulaşın olmayacağını söylemiştir. Bakanlığın alamadığı okulu kapatma kararını aslında veliler alarak çocuklarını ikinci test sonuçları çıkana kadar okula göndermeyeceklerini söylemişler ve öyle de yapmışlardır ki ikinci testin yapılması da salı gününe kadar ertelenmiş. Fakat tüm bunlara rağmen bugün yine Alasya İlkokulu'nda başka bir sınıfta bir çocukta daha pozitif sonucu alınmıştır. Ama ne yazık ki bu sefer bu sonuç kimseyle paylaşılmamış ve işin daha da kötüsü Bakanlık bu sefer o sınıfa bile test yapılmasını gerek görmemiştir. Peki bu çocuğun başka okulda kardeşi yok mu? O okullardaki bulaş ne olacak?

Ülkemizdeki Korona virüsünün yayılımının en kötü dönemini seyrettiği bu günlerde bu kadar sorumsuzluğu ve tedbirsizliği anlayamıyorum. Okullardaki bir bulaşın yüzlercesinin pozitif olmasına sebep olabileceği hiç mi anlaşılmıyor. Aileler çocuklarını Bakanlığın okulu ısrarla kapatmaması kararına uyup çocuklarını okula gönderseydi bu son pozitif vakanın bulaşdırabileceği çocuk ve aile sayısını düşünemiyorum. Bu çocuklar aynı kantinden alışveriş yapıyor, aynı tuvaletleri kullanıyor. Öğretmenler aynı odada otuyor. Bulaştırma ihtimali olmadığını düşünen Bakanlık ne için kimleri riske atıyor?"