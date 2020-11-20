Cimnastik antrenörlerine ilk yardım kursu düzenlenecek

Cimnastik Federasyonu ile Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı işbirliğinde Lefkoşa Bölge Müdürlüğünde, cimnastik antrenörlerine ücretsiz ilk yardım kursu düzenlenecek

KKTC Cimnastik Federasyonu ile Sivil Savunma TeşkilatBaşkanlığı işbirliğinde Sivil Savunma TeşkilatBaşkanlığı Lefkoşa Bölge Müdürlüğünde, cimnastik antrenörlerine yönelik ilk yardım kursu düzenlenecek.

KKTC Cimnastik Federasyonu tarafından düzenlenecek olan ilk yardım kursu ile ilgili şu açıklama yapıldı:

“Sivil Savunma Teşkilatı ile işbirliği sonucunda uzman kişiler tarafından cimnastik antrenörlerimize yönelikücretsiz ilkyardım kursu verilecektir.

Kurs, iki grup şeklinde olup 30 kişilik gruplara hijyen kuralları çerçevesinde ve sosyal mesafe korunarak verilecek. İlk 30 kişi, 26 Kasım Perşembe günü 15.00-17.00 saatleri arasında Ortaköy’de Sivil Savunma Teşkilatı’ na ait binada kurs alacak.İkinci 30 kişi ise 03 Aralık Perşembe günü 15.00-17.00 saatleri arasında yine aynı mekanda kurs görecek. İlk yardım kursuna katılım zorunlu olacak.

Amacımız oluşabilecek istenmeyen olaylar esnasında çocuklarımıza daha bilinçli bir şekilde ilk müdahaleyi yapabilmektir. Bu anlamda bizlere destek veren Sivil Savunma Teşkilatı ailesine çok teşekkür ederiz.

İlk yardım kursu sonrasında antrenörlerimize katılım belgesi verilecek ve antrenör vize yenilemesinde bu belgeler zorunlu olacak.”