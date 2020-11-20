Kemal Deniz Satranç Şampiyonası tarihleri değişti

Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu, MEB Genel Ortaöğretim sınav takvimi değişikliği dolayısıyla M. Kemal Deniz Genel Satranç Şampiyonası tarihlerinde değişiklik yapmak zorunda kaldı.

M. Kemal Deniz Genel Satranç Şampiyonasının yeni tarihleri 05-06 Aralık, 12-13 Aralık, 19-20 Aralık 2020 olarak belirlendi.M. Kemal Deniz Genel Satranç Şampiyonası son kayıt tarihi 01 Aralık 2020, Salı günü saat 16.00'ya kadar uzatıldı.

Turnuva kayıtları katılım hakkı listesinde yer alan sporculara açık olup katılım ücreti 60 TL olarak belirlendi. Bölge Birinciliklerine katılıp yarışmayı tamamlayanlar ise 30 TL katılım ücreti ödeyecekler.



