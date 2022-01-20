Cimnastik antrenörleri Antalya'da seminerlere katılacak

Cimnastik Federasyonu, çocukların gelişimlerini daha da üst seviyeye çekebilmek adına antrenör ve hakemlerin eğitimlerine verdiği önem neticesinde 8 kişiyi Antalya'da düzenlenecek olan hakem ve antrenör vize seminerlerine gönderdi

KKTC Cimnastik Federasyonu, çocukların gelişimlerini daha da üst seviyeye çekebilmek adına antrenör ve hakemlerin eğitimlerine verdiği önem neticesinde çalışmalarını sürdürüyor.

KKTC Cimnastik Federasyonu, her zaman çocukların ve antrenörlerin yanında olma ve onları geliştirme hedefi doğrultusunda bu kez de hakem ve antrenörleri, Türkiye Cimnastik Federasyonu (TCF) tarafından Antalya'da düzenlenecek olan hakem ve antrenör vize seminerlerine gönderdi.

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu hakem ve antrenörleri bizzat yolcu ederken, seminerlere katılmak için Antalya'ya Hasan Aksoy, Mustafa Erbulut, Ulaş Azer, Türkay Özata, Ayten Kasap, Bilgin Diker, Berk Aydoğan ve Arzu Sencer gitti.

KKTC Cimnastik Federasyonu kafilesinden 1 kişi kız kategorisi hakem, 1 kişi erkek kategorisi hakem, 3 kişi artistik cimnastik kız takımları antrenörü, 3 kişi ise artistik cimnastik erkek takımları antrenörü kategorilerinde eğitim seminerlerine katılacaklar.

