Cimnastik antrenmanları sıkı önlemlerle başlayacak

Cimnastik Federasyonu, yeniden başlayacak antrenmanlar öncesinde Dr Fazıl Küçük Cimnastik Salonunda düzenlemeler yaparak yeni çalışma alanları yarattı. Tüm salonu da dezenfekte eden federasyon yönetimi, önlemler alarak antrenmanları başlatacak

KKTC Cimnastik Federasyonu, bugün yeniden başlayacak antrenmanlar öncesinde Dr Fazıl Küçük Cimnastik Salonunda düzenlemeler yaparak yeni çalışma alanları yaratırken, tüm salonu da dezenfekte etti.

Çalışmalara bizzat katılan KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, yapılan çalışmalar ve alınan tedbirlerle ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Uzun süredir kapalı kalan sporumuzun kontrolü bir şekilde başlayacak olması bizleri ve çocuklarımız mutlu etti.

Çocuklarımız spor hayatına cimnastik branşıyla başlamalıdırlar. Çünkü çocuklarımızın hareket etmeye, bedenlerini tanımaya, kaslarını esnetmeye ihtiyaçları var. Koordinasyon gelişimleri ve senkron kas çalışmaları vb. için de cimnastik çok önemlidir.

Dr Fazıl Küçük Cimnastik Salonumuzdaki çalışma alanlarını genişleterek olası sıkışıklığı aşmak için eğitim ve seminer salonumuzuda çocuklarımızın kullanımı için gerekli düzenlemeleri aldık.

Cimnastik Federasyonu yönetim kurulu olarak aldığımız önlemler şöyle:

-Salon Girişinde 1.Ateş ölçer 2. El dezenfektanı 3. Ayakkabı dezenfektanı paspas bulundurulması 4. Salon içerisinde çalışma alanının her 20 metrekaresine 1 çocuk düşecek şekilde kullanılması 5. Bekleme salonuna veli alınmaması 6. Derslerin 45 dk yapılıp diğer ders öncesi salonda 15 dakika temizlik ve havalandırma yapılması 7. Antrenörlerin haftalık testler yapılmasına 8. Bilim kurulunun alacağı karar doğrultusunda çocuklardan sağlık raporu istenilip istenilmemesine 9. Derslerin ilk etap da temassız ileriki dönemde gidişata göre temaslı eğitime geçilmesi 10. Antrenörlerin derste maske ve eldiven takmasına ve ayrıca her ders sonunda eldivenlerin değiştirilmesi 11. Grup çalışmalarında belirlenen çocukların gruplarının değiştirilmemesi 12. Yoklama listeleri oluşturulup çocukların adı soyadı veli adı ve telefon numaralarının yazılması”

