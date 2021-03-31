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Demirel’den, kickboksçulara kutlama

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Demirel’den, kickboksçulara kutlama
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KKTC Kickboks Federasyonu sporcuları Doğan Süzal ve Azim Tanol, Türkiye’nin Kocaeli Şehrinde düzenlenen “Akbulut Fight Arena Şampiyonlar Galası” isimli Profesyonel Kickboks Organizasyonunda başarılı neticeler alarak ülkemizi gururlandırmıştı.
Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen, 7 farklı ülkeden 40 sporcunun karşılaştığı ve TV 8.5’dan canlı olarak yayınlanan dev Profesyonel Kickboks Organizasyonunda sporcumuz Azim Tanol ikinci ve sporcumuz Doğan Süzal birinci oldu.
KKTC bayrağı ile ülkemizi temsil eden sporcularımız çıkarmış oldukları başarılı yarışlar ve aldıkları neticeler ile ülkemizi gururlandırdılar.
KKTC Kickboks Federasyonun Başkanı Niyazi Demirel çıkardıkları başarılı yarışlardan ve aldıkları güzel neticelerden dolayı sporcularımızı kutlayarak, başarılarının devamını diledi.
 
 
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