Çetinkaya’dan anlamlı yardım

Çetinkaya Türk Spor Kulübünde Ceran Tunalı başkanlığındaki yönetim kurulu, pandemi döneminde zor günler yaşayan ihtiyaçlı ailelere yardımda bulundu.

Çetinkaya Türk Spor Kulübü başkanı Ceran Tunalı yapılan yardımla ilgili şu açıklama yapıldı:

“KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sn. Koral Çağman ile pandemi döneminde bakanlık tarafından tespit edilen ihtiyaçlı ailelere yapılacak olan yardımlarla ilgili bir görüşme gerçekleştirdik.

Çetinkaya Türk Spor Kulübü olarak 500 eve gıda yardımında bulunarak kulüp olarak desteğimizi ilettik. Yönetim kurulundaki arkadaşlarıma yapmış oldukları katkılardan dolayı teşekkür ederim.”



