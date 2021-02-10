Atakan'dan hükümete 'ortak akılla hareket et' çağrısı

Halkın Partisi Milletvekili Tolga Atakan, Covid-19 pandemisinin ardından ciddi bir ekonomik erozyonun geleceği uyarısında bulunarak, hükümete ortak akılla hareket etmesi için çağrıda bulundu. Atakan, “‘Ben bilirim, ben yaparım’ tavrının faturası hepimiz için beklediğimizden de ağır olur” ifadelerini kullandı.

Halkın Partisi’nden yapılan yazılı açıklamada Milletvekili Atakan, pandemi sürecini ve sürecin ekonomik etkilerini değerlendirdi.

Atakan, “Kapalı ekonomisi olan bir ülke olarak bizim yaralarımızı sarma hızımız diğer ülke ekonomilerine göre çok daha uzun zaman alacaktır. Hükümet, siyasi partilere akıl danışmak istemiyorsa, sağlık ve ekonomi konularında partilerden bağımsız, toplumdan gelen fikirleri, paylaşılan önerileri dinlemelidir” dedi.

“TUTARSIZLIKLARIN HAKİM OLDUĞU BİR SÜREÇ YAŞIYORUZ”

Pandemi konusunda bir yıllık bir tecrübeye sahip olunduğunu ancak buna rağmen mevcut hükümetin süreci yönetemediğini söyleyen Atakan, “Hükümet karar alarak fırınları açık tutuyor ama ana maddeyi sağlayacak uncular kapalı veya süpermarketler açık ama gece yarısı tedarikçilerden ürün alınabiliyor. Tutarsızlıkların hakim olduğu bir süreç yaşıyoruz” ifadeleri kullandı.

“ÜLKENİN EKONOMİ KONUSUNDA KOLEKTİF BİR PLANLAMAYA İHTİYACI VAR”

Atakan, 2021 bütçesinin %25’inin sanal olduğunu yani Türkiye Cumhuriyeti’nden gelecek hibe ve kredilere ayrıldığını ancak şu anda ortada 2021 yılına yönelik bir ekonomik protokol olmadığının altını çizerek, “Dileriz ki, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın ziyaretiyle birlikte bu ekonomik protokol hayata geçirilir ve şeffaf bir biçimde kamuoyuyla paylaşılır” dedi.

Mali açıdan karamsar bir tablonun olduğuna dikkat çeken Atakan, “Dörtte biri soru işareti olan bir bütçeyle girdiğimiz yılın genel bütçedeki maaş ödemeleri çıkarıldıktan sonra %10’unun da bir kesintiye uğradığı bilgisini aldık. Önünü göremeyen bir yapı var. Ülkenin kamu, ekonomi, iş hayatı gibi alanlarda daha kolektif bir planlamaya ihtiyacı var. Her şeyi bir kenara bırakıp özellikle ekonomi konusunda hükümetin kolektif bir şekilde saha çalışması yaparak bu süreci yönetmesi gerekiyor” dedi.